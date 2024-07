Perché The Bear è agli Emmy 2024 tra le serie comedy e come ha realizzato un record di candidature

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella stagione dei premi può davvero succedere di tutto e non sempre lerispecchiano il gusto del pubblico o il palato dei critici. Nel caso di The, in termini di posizionamento. Lo show distribuito in Italia da Disney+ domina oramai da tre anni il numero di nomination grazie alla splendida interpretazione di Jeremy Allen White. Il ruolo del cuoco Carmy lo ha reso uno dei volti più popolari della tv (e non solo). Davvero il posto giusto per Theè nella categoria? Davanti ai fornelli di Thenon si consumano tragedienel film The Menu ma neppure ci si sbellica dalle risate.