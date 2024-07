Oltre 40 interventi vigili del fuoco a Roma e provincia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continuano le operazioni di spegnimento nel comune di Poli, precisamente in via Monte Sant’Angelo 18, con due moduli antincendio e il Dos (direttore operazioni di spegnimento). Dalle ore 14.30 circa, tre squadre e due autobotti sono impegnate in via Sommatino 45 per incendio di sterpaglie. Dalle 15 circa, due squadre VVF con moduli antincendio boschivi stanno operando a Sant’Angelono in via di Montardone 8 per un vasto incendio di vegetazione. Al momento nella giornata di oggi sono40 gli incendi di boschi e sterpaglie su tutta. (Com/Red/Dire)