Olimpiadi il vademecum per la salute a Parigi | Pericolo infezioni e caldo ma attenzione pure a sesso e cibi

(Di giovedì 18 luglio 2024) I principali pericoli per la2024 sono rappresentati dale dalle. Quindial proprio stato vaccinale, al Covid ma anche alle zanzare. Lecominciano tra pochi giorni e in Francia arriveranno circa 15 milioni di spettatori, 2 milioni dei quali dall’estero. Una concentrazione di persone tale da indurre l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie e il ministero dellafrancese a realizzare undestinato agli spettatori con consigli su come proteggere la propriadurante i Giochi. Una sorta di riassunto delle buone pratiche da seguire, che riguarda anche ile il cibo.e vaccini – Le malattie infettive sono il primo timore. Per questo, prima di prendere parte agli eventi, si consiglia di verificare il proprio stato vaccinale.