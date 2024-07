Non esagerare Telefonata Meloni-Ursula | cosa non deve succedere in aula dettaglio decisivo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) "Oggi è il giorno di". La Von der Leyen parla all'Europarlamento e dopo pranzo si saprà se verrà confermata presidente della Commissione Ue. Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa scorrettissima di Libero di oggi, chiarisce subito il punto politico: "L'attenzione non è sul voto di ECR, che sarà vario, ma sui 24 eurodeputati di Fratelli d'Italia". Oggi i retroscena sembrano propendere più per il sì che per il no, ma Giorgiaal telefono ha avvisato la Von der Leyen: "Noncon le aperture a sinistra". "Molto dipenderà anche dal discorso diin. Se i toni fossero troppo eco-gretini, o se ci fossero ovazioni a sinistra questo metterebbe in difficoltà la delegazione di FdI. Secondo alcuni, ci sarebbe stata anche unatrae Salvini per rassicurare" sulla tenuta della maggioranza italiana".