Morto l’attore Hassani Shapi famoso per il ruolo in Lezioni di cioccolato e Il Clandestino

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024), noto per le sue interpretazioni in film e serie televisive di successo, èall’età di 51 anni. La notizia ha lasciato sgomenti fan e colleghi, che ricordano con affetto il talento e l’umanità diè nato in Kenya nel 1973 e ha iniziato la sua carriera artistica a teatro prima di approdare al cinema e alla televisione. La sua versatilità e la sua presenza scenica lo hanno reso un volto noto e apprezzato nel panorama artistico internazionale. Un talento poliedrico. Crediti: Ansa – VelvetMagha conquistato il pubblico italiano con il suonel filmdidel 2007, una commedia che ha riscosso un grande successo al botteghino.