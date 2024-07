Marco Ferrari presidente dell’Oasi Mamma dell’Amore | aggredito insieme a mia moglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Paratico, 18 luglio 2024 – Aggressione ae allaElena, rispettivamente fondatore edell’associazione Oasi, associazione con sede a Paratico e succursale a Caorle, località del litorale veneto in cui vengono organizzate vacanze a prezzi calmierati per famiglie ed anziani e, durante l’inverno, sono ospitate famiglie e persone indigenti.sostiene di vedere apparire la Madonna da 30 anni. La versione diIeri mattina, secondo quanto raccontato dal “veggente”, attorno alle 9 un uomo italiano, ospite della struttura di Caorle perché indigente, ha dato in escandescenze, senza apparenti motivi. Avrebbecon violenza inaudita, con pugni in testa e in faccia.