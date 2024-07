I dati dal 1999 a oggi Aspettativa di vita cresciuta di diversi anni Imola al top in Italia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Enrico Agnessi La speranza di, nel circondario, èdi seiper gli uomini e tre per le donne nell’ultimo quarto di secolo. In pratica, un bambino che nasceall’ospedale Santa Maria della Scaletta può legittimamente aspettarsi di vivere fino a 83, contro i 77 di chi veniva alla luce nel. Una bambina invece fino a 86, contro gli 83 di cinque lustri fa. Si tratta, in entrambi i casi, disuperiori alla media regionale; e che lanciano il territorio imolese in cima alle classifiche nazionali. È questo uno degli aspetti che emergono dall’atlante della mortalità stilato dall’Ausl.