Grazie di tutto Juventus | ufficiale l' addio di Adrien Rabiot lo schiaffo del francese

(Di giovedì 18 luglio 2024)non rimarrà più alla Juve. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampistaha rifiutato la ricca proposta di rinnovo presentata dal club bianconero. Cristiano Giuntoli lo ha annunciato oggi durante la presentazione di Thiago Motta, fissata per le 14. Ilha detto no a un biennale a 7 milioni e mezzo netti a stagione, più bonus e un'opzione di rinnovo automatico per la terza stagione. I primi segnali di scollamento erano chiari per quel silenzio dipost-Europeo, quando aveva detto di volersi concentrare solo sull'Europeo con la Francia. Nel frattempo la Juve è già corsa ai ripari riorganizzando il reparto mediano e le sue gerarchie con gli arrivi di Douglas Luiz e Thuram, in attesa di puntare Koopmeiners (anche se l'Atalanta fa muro).era arrivato alla Juve a parametro zero nell'estate 2019.