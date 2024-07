Giulia Valentina è incinta | il like di Chiara Ferragni al video dell’annuncio non passa inosservato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Mi sono segnata un po’ di idee, ve le dico e voi dite cosa ne pensate”.si siede alla scrivania, quaderno e penna alla mano e qualche ipotesi per un’occasione di quelle importanti. L’influencer sceglie l’ironia per annunciare ai fan la sua gravidanza. L’ex fidanzata di Fedez (sono stati insieme nel 2016) ha pubblicato unironico e divertente, in cui mostra il suo “pancione” per comunicare a tutti coloro che la seguono quella che è una bellissima notizia per lei e il suo compagno: aspettano un figlio.chiede quindi aiuto ai fan per scegliere tra le diverse ipotesi, dubbiosa sul da farsi: il body painting, la foto nuda, gli aerei con strisce e fumogeni su Milano. “Ci penso ancora un po’ e vi dico”, conclude l’influencer, prima di alzarsi dalla sedia, rivelando la gravidanza.