Federazione francese manda il proprio sostegno a Fofana e Koundé dopo gli insulti razzisti ricevuti

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ladel calciohato il suo pienoa Wesleye Jules, bersaglio di messaggisui social network: “Queste cose riprovevoli vanno contro i valori del calcio, dello sport e dei diritti umani che ci uniscono“, ha precisato la stessa Fff in difesa dei due giocatori, insultati sul web per aver preso posizione contro Enzo Fernandez. Il calciatore argentino aveva postato sui social un video con un coro razzista contro i Bleus cantato a margine dei festeggiamenti per la vittoria della Copa America da parte dell’Albiceleste. A ruotaaveva giudicato come “deplorevole” il coro degli argentini, mentreaveva criticato il “razzismo sfrenato” di Fernandez, peraltro suo compagno di squadra al Chelsea.ilgliSportFace.