F1 Charles Leclerc | Credo ancora negli obiettivi più ambiziosi stiamo lavorando per massimizzare il potenziale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Voltare pagina. La Ferrari spera di farlo nel prossimo week end del Mondiale di F1, di scena all’Hungaroring. Sul tracciato magiaro, la Rossa si augura di ritrovarsi. Per l’occasione, la scuderia di Maranello introdurrà un nuovo fondo abbinato al pacchetto aerodinamico fatto esordire in Catalogna. L’obiettivo è quello di risolvere la problematica del bouncing. Da domani, nel corso delle prime prove libere, le idee saranno più chiare. All’insegna dell’ottimismo sono le dichiarazioni alla BBC del monegasco, che sembra aver tratto giovamento dalla pausa di una settimana dopo le tante difficoltà a Silverstone. “Nelle ultime gare non siamo stati dove vorremmo essere in termini di prestazioni e questa è la mia priorità: tornare a lottare per pole e vittorie.