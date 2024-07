Deraglia treno passeggeri almeno 4 morti e 20 feriti VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 18 luglio 2024) In terribile incidente ferroviario ha provocato la morte di 4 persone e di 20, ma il bilancio potrebbe aumentare. È successo questa mattina. Secondo le prime informazioni fornite dai responsabili delle Ferrovie, sonodieci le carrozze che si sono rovesciate dopo che ilè uscito dai binari. Leggi anche: Bimba di 7 anni annegata nel lago: emerge un terribile dubbio Leggi anche: Inferno in autostrada, tir va a fuoco: traffico in tilt, ci sonoUnto nel distretto di Gonda nello Stato indiano dell’Uttar Pradesh. Secondo quanto si apprende, dieci carrozze del convoglio Chandigarh-Dibrugarh Express si sono rovesciate causandoquattroe una ventina di. Il convoglio era partito da Chandigar, la capitale del Punjab, ed era diretto verso lo stato nordorientale dell’Assam.