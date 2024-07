Come riprendere a vivere senza pensieri assillanti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Abbiamo coniato espressioni diverse per descrivere la gravità di un pensiero che non ci lascia in pace. Ai due estremi troviamo da un lato iossessivi, binomio che indica una condizione patologica, dall’altro il colloquiale chiodo fisso; nel mezzo ci sono variazioni lessicali che includono iintrusivi o. Comunque scegliamo di chiamarlo, quando un pensiero sfugge al nostro controllo non è mai piacevole. Banalmente perché ci sembra di essere in balia di qualcosa da cui non possiamo fuggire e che in alcuni frangenti sembra tiranneggiare la nostra mente.