Cina | Xinjiang commercio estero +484% da gennaio a giugno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Urumqi, 18 lug – (Xinhua) – Nel primo semestre di quest’anno, la regione autonoma delloUygur, nellanord-occidentale, ha visto il suo volume disuperare la soglia dei 200 miliardi di yuan con due mesi di anticipo rispetto all’anno precedente, registrando una crescita del 48,4% su base annua. Da, le importazioni e le esportazioni della regione hanno raggiunto 220,63 miliardi di yuan (circa 30,95 miliardi di dollari), stabilendo un nuovo record per lo stesso periodo in tutti gli anni precedenti. In questo periodo, i cinque Paesi dell’Asia centrale sono diventati il piu’ grande mercato commerciale dello, con un aumento del valore delle importazioni e delle esportazioni del 23,9% rispetto all’anno precedente.