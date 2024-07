Calciomercato il Pisa tratta il difensore Giovanni Bonfanti dell' Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 - Strategie incrociate e un mercato in entrata che potrebbe decollare di qui a breve. La società nerazzurra infatti cerca uncentrale da un top club italiano. Sidi un giovane forte che non ha trovato molto spazio la scorsa stagione. Il nome confermato è quello di(nella foto), classe 2003,. A gennaio la società nerazzurra aveva provato a sondare il terreno su di lui ma, nonostante l’interesse, non si è mosso da Bergamo e a fine anno, ha collezionato due presenze con la prima squadra in Serie A, una presenza in Europa League andando anche a segno, e 21 presenze in Serie C all’Under 23 più i playoff. Ora però è in cerca di un’avventura da protagonista.tiva avanzata con la squadra di Gasperini che potrebbe andare in porto con un prestito.