Cabal alla Juventus come Bremer altro che beffa! L’Inter detta le condizioni

(Di giovedì 18 luglio 2024)non è per nulla unaper, anzi. La società bianconera ha preferito accontentare le richieste del Verona, contrariamente quanto fatto dai nerazzurri che durante le contrattazioni preferisconore leprincipali. Il club nerazzurro è già avanti sul mercato, più di quanto dovrebbero fare competitore Milan, che da un primo bilancio restano ancora dietro. STRATEGIE DIVERSE – Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Juanal, ma lasi è inserita in extremis e non solo per disturbare i piani nerazzurri.accaduto in passato con, laha preferito soddisfare pienamente le richieste del Verona, pagandoo prezzo del cartellino del difensore colombiano: 10 milioni di euro più 2 di bonus., invece, aveva messo sul piatto un’offerta inferiore, includendo una contropartita tecnica (Kamate).