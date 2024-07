Bonus mamme | solo 4 su 10 lo richiedono

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un mezzo flop.il 40% dellelavoratrici che potevano chiedere ill’ha fatto. In sei mesi secondo l’Inps hanno presentato la domanda 484.730 lavoratrici su 800 mila aventi diritto. Nel dettaglio: 362.726 madri di due figli e 122.004 madri di tre. Niente boom di richieste. Come mai? In parte non è così conveniente come sembrava, c’è poi il ruolo giocato dal taglio del cuneo fiscale e infine un procedimento che ci ha messo del tempo a diventare chiaro. La norma, introdotta con la Legge di bilancio, introduce un esonero del 100% in busta paga dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico. Riguarda le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con due o tre o più figli. Dai tre minori in su ilscade il 31 dicembre 2026, mentre per lecon due figli stop a fine 2024.