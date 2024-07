Welfare aziendale | Fitprime lancia i Corporate Olympics Game

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 17 luglio 2024)promuove i 7 valori olimpici per favorire il benessere. A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi. Stiamo parlando di un programma assai interessantediper portare i valori olimpici all’interno delle realtà aziendali. Lo sport è essenziale per il benessere psicofisico delle persone, contribuendo significativamente a mantenere un equilibrio complessivo che coinvolge sia il corpo che la mente. Gli antichi lo avevano già compreso, riassumendo questa connessione nel noto detto “mens sana in corpore sano“. Il tutto sottolineando come il benessere reciproco di corpo e mente vada a creare un circolo virtuoso. Questo principio non si limita solo all’individuo stesso, ma trova una importante applicazione anche all’interno delle realtà imprenditoriali.