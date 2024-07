Tour de France Pogacar sta ormai giocando al gatto col topo Vingegaard | vorrei ma non posso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ilde2024 èentrato nelle tappe che definiranno la classifica generale. Oggi poca maretta tra gli uomini di classifica, anche se gli uomini che occupano (e, con tutta probabilità, occuperanno) il podio hanno provato comunque ad accendere la miccia. Dandoci un saggio delle condizioni fisiche di Tadeje Jonasla maglia gialla sembra nella condizione di poter fare davvero qualsiasi cosa. Di attaccare quando più l’aggrada, quasi per dare spettacolo più che per una vera e propria utilità. Anche perché gli altri non sembrano avere il passo: si è palesemente disinteressato dello scatto di Remco Evenepoel sulla salita finale,distante oltre cinque minuti, rimanendo incollato alla ruota di, l’uomo che più teme. Ma che non sembra averne. Purtroppo le condizioni fisiche del danese sono quelle che sono.