Thiago Motta contro Giuntoli scintille Juventus | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fase di stasi nel mercato dellae spuntano i malumori die le sue mosse:staPiazzati i primi tre colpi sul mercato, per laè l’ora delle riflessioni.deve lavorare in uscita prima di poter perfezionare ulteriori acquisti. Chiesa e Soulé i nomi caldi sul fronte cessioni, mentre lato arrivi la priorità resta Koopmeiners, nonostante le parole di chiusure arrivate da Percassi con l’Atalanta che non vorrebbe cedere il centrocampista olandese. Nelle prossime settimane si vedrà quel che accadrà, anche se quel che è già accaduto sembrerebbe non aver trovato il pieno gradimento di. Il nuovo allenatore, infatti, non sarebbe rimasto particolarmente contento di due affari sfumati: quelli relativi a Calafiori e Zirkzee, con il primo destinato all’Arsenal e il secondo già approdato al Manchester United.