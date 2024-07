Tale e Quale Show cambia tutto | cosa farà Stefano De Martino

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 luglio 2024) L’atteso ritorno delsu Rai1 è finalmente alle porte, con un cast rinnovato e tante sorprese in serbo per i suoi spettatori. Una delle novità più attese è senza dubbio la partecipazione diDecome giudice a rotazione, una scelta che sta già facendo discutere. Maci aspettiamo da questa nuova edizione del programma?La giuria delsi presenta quest’anno con un volto nuovo: Alessia Marcuzzi. Dopo 13 edizioni, Loretta Goggi lascia il posto alla celebre presentatrice romana, che siederà accanto ai confermati Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Questa scelta rappresenta una svolta significativa per il programma, che punta a rinnovarsi senza perdere la sua identità. Ma le novità non finiscono qui.