Spettatori fuori dallo Squarcia Biglietti online vidimati fioccano le denunce di truffa

(Di mercoledì 17 luglio 2024) E’ allarme truffe suiper la Quintana. Sabato sera, infatti, alcune persone sono rimastedal campo dei giochi nonostante avessero i: ticket acquistati, da privati, ma giàe dunque non più validi. Una, purtroppo, quella in cui sono incappati alcunidovuta al fatto che dei malintenzionati hanno prima acquistato il tagliando su internet e poi lo hanno rivenduto a più persone. Parecchi sono rimasti, alcuni si sono rivolti alle forze dell’ordine e alla polizia postale per provare a risalire all’identità dei venditoritori, ma in genere si tratta di personaggi che poi si cancellano dai social e sanno come fare per non lasciare tracce delle proprie compravendite.