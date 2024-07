Serie B caos diritti tv | le squadre rischiano un gravissimo danno economico

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ledel campionato diB iniziano i rispettivi raduni ed è sempre più alta l’attesa in vista della 1ª giornata della stagione 2024/2025. Le prime quattro giornate saranno giocate tra Ferragosto e l’1 settembre: il match d’esordio sarà quello tra Brescia e Palermo, in programma venerdì 16 agosto alle 20:30. Tranne due partite (Sudtirol-Salernitana alle 19:30 e Sampdoria-Bari alle 18:00) si gioca sempre alle 20:30. E da settembre? La situazione è ancora in alto mare per la mancata assegnazione deitv. Al momento, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i club hanno tutti 3 milioni in meno a testa nelle proprie tasche. L’incertezza sul frontetv rischia di condizionare anche le mosse di calciomercato dellee anche il futuro dellepiù piccole potrebbe tornare in bilico.