Rivetti | Volevamo investire su un attaccante Con Pedro Mendes guardiamo anche al futuro

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ha raggiunto Fanano due giorni fa, ma ha dovuto attendere questioni burocratiche prima di poter indossare la maglietta canarina. Da quest’oggi,potrà allenarsi agli ordini di Bisoli, è ufficiale il suo passaggio al Modena. Si tratta dell’investimento di mercato più oneroso della famigliae ha firmato un contratto triennale con opzione: "Sono contentissimo di essere qui - ha detto ai canali del club - e ho scelto questo club per la sua piazza, il calore della gente e per il suo bellissimo stadio. Al Braglia ho già segnato da avversario, ora spero di festeggiare più volte insieme ai nostri tifosi. Sono carico e sono pronto". Come detto, ufficialmente inizierà oggi la sua avventura con il primo allenamento al campo Lotta.