Reggio Emilia | commozione al funerale del partigiano Alì poi l’omaggio con ‘Bella ciao’

(Di mercoledì 17 luglio 2024), 17 luglio 2024 – “Con Alì se n'è andato ultimo combattente delle Gap, prezioso testimone delle passioni e dei sogni dei partigiani”. Sono le parole rotte dal pianto con cui Ermete Fiaccadori (presidente Anpi) ha ricordato oggi al cimitero di Coviolo Giglio Mazzi, ilAlì. Alle 17 il corteo, guidato dalle bandiere tricolore, ha accompagnato il feretro e i famigliari in un silenzio commosso fino alla fine, quando tutti insieme i partecipanti alhanno cantato in coro, per omaggiare Alì, la sua storia e il suo impegno.“È stato prima protagonista e poi testimone dei valori e le idee della resistenza – ha aggiunto Fiaccadori –. Ormai quasi tutti quei protagonisti sono scomparsi e la forza del loro racconto è chiaramente diversa.