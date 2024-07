Presidente della Commissione Ue von der Leyen verso la riconferma Il ruolo di Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ursula von derè prossima allacomeEuropea. Con il voto decisivo programmato per domani, le dinamiche politiche si stanno intensificando, e la premier italiana Giorgiasembra orientataun'astensione ufficiale. Questo gesto, seppur non un supporto esplicito, potrebbe rivelarsi cruciale per von der. Appoggio decisivo da Giorgia? La premier italiana Giorgiasta valutando con attenzione la sua posizione. Sebbene non sembri intenzionata a esprimere un "sì" convinto in aula, un'astensione ufficiale potrebbe essere interpretata come un sostegno tacito. Questa mossa potrebbe permettere adi mantenere una certa autonomia politica pur contribuendo in modo significativo alladi von der