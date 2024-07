Perseguita una 30enne arrestato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Firenze, 17 luglio 2024 – Continue chiamate, messaggi, pedinamenti. Un 43enne è statoa Firenzeieri, 16 luglio, con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una trentenne in più occasioni vittima di vessazioni da parte dell’uomo. Secondo quanto emerso, l’ultimo episodio risalirebbe proprio a ieri mattina, quando il 43enne, nonostante fosse già destinatario di un Ammonimento del Questore di Firenze, una misura di prevenzione finalizzata proprio a garantire una rapida tutela alle vittime di violenza di genere anche in assenza di un procedimento penale, si sarebbe ripresentato fuori dal luogo di lavoro della donna in zona Oltrarno. L’uomo, già noto alle forze di, è stato definitivamente fermato dagli agenti che lo hanno poi accompagnato nel carcere fiorentino di Sollicciano.