Operaio folgorato in Svizzera il collega | Ho provato a rianimare Ivo l’ho visto morire tra le braccia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ardesio. “Non c’era persona più buona di Ivo. Non c’era nessuno più lavoratore di lui. Lo scriva, per favore”. A parlare con il groppo in gola è Fabio Schiavi, 26enne di Onore,e cugino di Ivo Conti, il 44enne di Ardesio mortomartedì (16 luglio) mentre lavorava su alcune linee di alta tensione in Val Surselva, una regione del Canton Grigioni in. La vittima abitava ad Ardesio, nella zona della Valzella, con la moglie Anna e due figli di 11 e 13 anni. “Da un anno e mezzo lavorava in– racconta Schiavi -. Come me, tornava in Val Seriana quando poteva”. L’bergamasco stava lavorando alla manutenzione di alcuni cavi elettrici, quando una scarica elettrica lo ha raggiunto. I colleghi, che si sono subito accorti della gravità dell’incidente, lo hanno calato dal traliccio con la corda di salvataggio. “Abbiamo chiamato i soccorsi – prosegue Schiavi -.