Musica in lutto | addio a Tomcraft celebre dj e produttore

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il mondo dellapiange la scomparsa di, noto DJ etedesco, morto all’età di 49 anni. Conosciuto con il suo vero nome, Thomas Brückner,era una figura di spicco della scena progressive house e trance. La notizia della sua morte è stata confermata dalla famiglia attraverso un toccante messaggio sui social media. UnStraziante “È con il cuore pesante che dobbiamo informarvi che ieri, 15 luglio 2024, il nostro amato padre e marito è morto. Ti porteremo per sempre nei nostri cuori e ti ameremo finché non ci incontreremo di nuovo,” ha scritto la famiglia diin un post. Il DJ lascia la moglie Bine e i figli Max, Amelie e Sophie, che hanno condiviso il loro dolore con il mondo, esprimendo il loro amore eterno per lui.