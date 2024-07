Meglio gli scrittori che alzano il gomito a quelli che alzano il ditino

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Lawrence Osborne è un ladro. O almeno lo è stato: “Molto tempo fa ho rubato uno Stilton gigantesco dal Third Avenue Cheese Shop. Rimasto con cinque dollari, senza familiari né amici disposti a farmi l’ennesimo prestito, ho deciso che il metodo migliore per rubare una forma di Stilton da tre chili fosse la sfacciataggine. Entrare, prenderla e uscire. Ha funzionato”. E’ un virgolettato da “Santi e bevitori” (Adelphi), resoconti alcolici dello scrittore-bevitore-viaggiatore inglese. Che non ha mai ammazzato nessuno, sia chiaro, neppure quando ha esagerato (è capitato spesso) col gin tonic, suo cocktail preferito. Ma che comunque ne ha fatte parecchie e nemmeno si dichiara pentito. È l’opposto dei nostri autori da Francoforte e da Strega, capaci di moraleggiare più che di scrivere, e io preferisco glicheilcheil