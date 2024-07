Macchie di crema e olio solare sui vestiti? Puoi rimuoverle con un trucco veramente geniale lascia perdere aceto e bicarbonato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Esiste un metodo davvero funzionale per rimuovere ledisui: non potrai più farne a meno. Con la bella stagione in atto è sempre la stessa storia: il sudore diventa il nostro compagno di viaggio, le lavatrici da fare si moltiplicano e lesuidiventano più dure da rimuovere sui nostri tessuti.ostinate? No grazie. Il rimedio contro aloni oleosi – cityrumors.itMentre d’inverno questo problema si minimizza a qualche danno accidentale, d’estate ledi sudore possono far diventare gialle o grigie le maglie chiare. Senza dimenticarsi delle creme e oli solari applicati sulla pelle: anche se ormai asciutti, sudando, questi prodotti possono macchiare accidentalmente i. Insomma, le casistiche sono tante ma, per fortuna, dove c’è un problema, su qualche scaffale della nostra casa c’è anche una soluzione.