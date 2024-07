Lotto la nuova opzione ti fa ricco | 52mila euro col Numero Oro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

lati fa: la novità introdotta lo scorso giugno sta riscuotendo grande successo tra gli utenti. Ed in Lombardia si è appena brindato. Probabilmente, se avesse giocato gli stessi numeri due mesi fa, avrebbe vinto molti meno soldi. Invece oggi si è portato a casa poco più di 52.583,33 euro grazie ad una novità che il gioco in assoluto più popolare del Bel Paese, il famigerato Lotto, ha introdotto a giugno 2024: il Numero Oro. Il Numero Oro ha fatto esultare un fortunato giocatore di Seriate. Una novità che, a giudicare dagli ultimi dati, sta riscuotendo un grande successo tra gli utenti e che permette di duplicare oppure triplicare i propri premi. È quello che è avvenuto a Seriate, in provincia di Bergamo, durante l'ultima estrazione.