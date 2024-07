L' egemonia estiva della ciabatta

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Considerato fino a qualche tempo fa uno dei peccatimoda, la— troppo spesso accompagnata da calzino — è ormai entrata a far parte dell’immaginario collettivo. Indossata in città senza alcuna remora e declinata nelle più eccentriche versione, è protagonista in passerella e per le strade. Ritenuta la prima calzaturastoria, l’utilizzo dei sandali risale alla fine del Paleolitico. Il primo esempio di questa scarpa è infatti fatto risalire al 10.000 a.C. e all’interno di alcune grotte di Spagna e nel sudFrancia sono state scoperte diverse pitture che raffigurano questo tipo di calzatura.