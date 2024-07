La Sangio tenta il colpo Sabattini Sfuma la trattativa per Martinelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) SAN GIOVANNI Seanè più lontano dal vestire la maglia dellavannese. L’esterno mancino, nell’ultima stagione a metà tra Sansepolcro e Riccione, sembrava ormai prossimo a unirsi in matrimonio con i colori azzurri ma un ripensamento dell’ultim’ora, forse dovuto a un’offerta migliore, ha frenato questaquando mancava davvero poco per essere ufficialmente ratificata. Era stato raggiunto anche l’accordo economico, le notizie giunte nella giornata di ieri non fanno pensare positivo per un suo approdo al Marzocco. Per un giocatore che si allontana un altro che pare sulla buona strada per rafforzare l’organico di Bonura, parliamo del centrocampista classe 2001 Lorenzoche ha giocato nell’ultimo anno a Livorno con 20 presenze e due reti all’attivo, una delle quali decisiva proprio allavannese nello scontro perso al 90º in terra labronica.