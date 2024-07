Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 2024-07-16 08:00:10 Breaking news: L’ex nazionale inglese Davidha dichiarato di essereGarethqualora decidesse di restare come allenatore. I Tre Leoni hanno perso la finale di Euro 2024, con la Spagna che ha sferrato il colpo di grazia a pochi minuti dalla fine a Berlino. È stato un altro momento “ravvicinato, ma non abbastanza” per l’allenatore, che ha condotto la sua squadra alla finale di Euro 2020 e alle semifinali della Coppa del Mondo 2018. Manon è mai riuscita a superare il traguardo e la sua abilità tattica è stata nuovamente messa in discussione.afferma cheha portato unità nel campo, ottenendo un risultato che nessun altro allenatore è mai riuscito a ottenere.