Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati | Successe cose gravi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La storia d'amore traè giunta al termine, pare in maniera definitiva. A dare il triste annuncio è stato direttamente il personal trainer, il quale ha pubblicato un video su Instagram in cui ha raccontato quanto accaduto. L'ex volto di Temptation Island ha assunto un profilo decisamente basso, un tono dimesso e la voce quasi rotta dal pianto. Nel video in questione,ha ammesso che, questa volta, la rottura sarebbe definitiva al 100% in quanto di recenteaccadute dellepiuttosto. Il video in questione ha generato una certa ilarità sul web per i toni eccessivamente solenni, a tratti costruiti. Inoltre, sulla faccendaemerse anche delle segnalazioni. L'annuncio diin merito alla fine della storia conha annunciato la fine della relazione con