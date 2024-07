E’ morto Quattrini per anni gestore del Tce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Il tennis, e lo sport grossetano in generale, è in lutto. Si è spento ieri mattina all’ospedale di Grosseto, all’età di 76, Marcello. Una malattia lo ha portato via all’amore dei suoi cari, alla moglie Franca, al figlio Marco, ai nipoti Alessio e Niccolò. Ferroviere in pensione, grande amante del tennis e dello sci, dagestiva il Tc Europa di via Bulgaria e i campi da tennis di via Austria. "Marcello ci ha lasciati – ricorda Alessandro Capitani, amico fraterno e già presidente del Coni di Grosseto –. Una patologia vigliacca e subdola ci ha sottratto un amico e un grande uomo di sport. Marcello è stato un amico fraterno con cui abbiamo condiviso per oltre 50tanti momenti importanti della nostra vita ma anche uno sportivo di alto spessore.