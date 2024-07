Dal Napoli al Torino le cifre dell’affare | Hermoso più vicino

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo l’affare che ha portato Buongiorno in azzurro, tra iled ilpotrebbe esserci a breve un’altra operazione di calciomercato. Ildi Antonio Conte ha disputato nella giornata di ieri la sua prima amichevole di questo precampionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto l’Anaune per 4-0, reti di Leonardo Spinazzola (che quest’oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa da calciatore partenopeo), Walid Cheddira ,Gianluca Gaetano e Cyril Ngonge. Tuttavia, ovviamente, questi ultimi giorni in casa azzurra sono caldi per quanto riguarda il calciomercato. Dopo gli arrivi dei vari Spinazzola, Rafa Marin ed Alessandro Buongiorno, infatti, ilsta aspettando la cessione di Victor Osimhen prima di rinforzarsi nel reparto d’attacco. In queste ultime ore sembra farsi sempre più calda la pista che porterebbe il centravanti nigeriano a giocare con la maglia del PSG.