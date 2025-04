Quotidiano.net - Casa, gli errori nelle costruzioni costano 14 miliardi di euro l’anno

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 aprile 2025 – Anche le case si “ammalano”. Fin qui nulla di strano, se consideriamo che il tempo e l’incuria notoriamente ammalorano qualunque cosa. Ma ciò che è meno noto, è che i principali danni per un immobile residenziale sono legati alle errate, ai lavori male eseguiti, alle negligenze delle ditte costruttrici o impegnate in ristrutturazioni. Ogni anno vanno in fumo 14diUn dato che può aiutare a comprendere la portata del problema, frutto di stime in un settore che è spesso restio a darne, è il seguente: ogni anno, l’intero volume d’affari dell’edilizia è pari a 140di. Di questi, il 10% va in fumo a causa dei difetti di costruzione, dei non corretti tempi di posa dei prodotti, degli errati conteggi delle pendenze, e di altre “sviste” tecniche.