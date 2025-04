Cultweb.it - Cosa sono i Moai, le misteriose e gigantesche statue dell’isola di Pasqua?

situate sull’Isola di, note anche come le testedi; nella maggior parte dei casi si tratta dimonolitiche, cioè scolpite da un solo blocco di tufo vulcanico. Alcune di queste figure presentano sulla sommità del capo un tozzo cilindro, chiamato pukao, realizzato con un altro tipo di tufo di tonalità rossastra, interpretato come un copricapo oppure come una pettinatura un tempo comune tra gli uominielementi appartenenti a più ampi complessi cerimoniali, simili a quelli riscontrati in altre zone della cultura polinesiana. Lefurono scolpite dal popolo indigeno Rapa Nui, di origine polinesiana, principalmente tra il 1250 e il 1500. Sebastian Englert ne ha numerate e catalogate più di 638, mentre l’Archaeological Survey andProject, dal 1969 al 1976, ne ha identificate 887.