Nba | Houston supera Okc Curry trascina Golden State contro Denver

Houston Rockets, che blindano di fatto il secondo posto a Ovest battendo gli Oklahoma City Thunder primi della classe. Finisce 125-111 per i texani, che conducono dall’inizio alla fine e sfruttano le ottime serate di Jalen Green (34 punti) e Alperen Sengun (31 punti); lato Okc non bastano invece i 33 punti di Jalen Williams, mentre tira male dal campo e si ferma a quota 22 Shai Gilgeous-Alexander. Successo fondamentale anche per i Golden State Warriors, che la ribaltano nella ripresa e superano 118-104 i Denver Nuggets. Man of the match Stephen Curry con 36 punti, mentre Brandin Podziemski ne aggiunge 28; agli ospiti non basta la solita super performance di Nikola Jokic, che chiude con 33 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Leggi su Sportface.it Nottata Nba molto ricca con ben dieci gare in programma. Balza all’occhio la convincente vittoria degliRockets, che blindano di fatto il secondo posto a Ovest battendo gli Oklahoma City Thunder primi della classe. Finisce 125-111 per i texani, che conducono dall’inizio alla fine e sfruttano le ottime serate di Jalen Green (34 punti) e Alperen Sengun (31 punti); lato Okc non bastano invece i 33 punti di Jalen Williams, mentre tira male dal campo e si ferma a quota 22 Shai Gilgeous-Alexander. Successo fondamentale anche per iWarriors, che la ribaltano nella ripresa eno 118-104 iNuggets. Man of the match Stephencon 36 punti, mentre Brandin Podziemski ne aggiunge 28; agli ospiti non basta la solita super performance di Nikola Jokic, che chiude con 33 punti, 12 rimbalzi e 9 assist.

