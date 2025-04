Ilfoglio.it - La palestra dove è nata la boxe inglese

Questa è stata ladi Lennox Lewis, nato solamente a poche miglia, e più recentemente dell’attuale campione mondiale dei Massimi, versione Ibf, Daniel Dubois. Qui sono venuti a fare una sessione di sparring o un semplice allenamento quasi tutti i migliori pugili al mondo, dai fratelli Klitschko a Floyd Mayweather Jr, che nel maggio 2009 ha riempito lo spazio con circa duemila curiosi, cifre ovviamente non ufficiali, arrivati per vederlo lavorare sul quadrato con il suo maestro. “Mi sono sentito a casa”, aveva detto alla fine della gioril campione del Michigan. E in effetti la Peacock Gym, situata nell’East London, sembra una di quelle palestre americane che si vedono nei film. Di lunedì mattina invece non si trovano né campioni né aspiranti tali. Solo due ragazzotte che fanno un allenamento privato con uno dei maestri che lavora qui in pianta stabile, Billy Dodd, un ex dilettante alla Repton che non è mai passato professionista, ma è diventato un buon allenatore.