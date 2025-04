L’impresa del medico russo | attraversa l’Atlantico in canoa per raccogliere fondi per l’Ucraina | Continuate a lottare vi prego

Leggi su Open.online

Una traversata lunga 4870 chilometri, la distanza che divide l’isola di Gran Canaria, nel Mar Mediterraneo, alle Barbados. È il tragitto che Leo Krivskiy,anestesista nato a Mosca e membro del Servizio sanitario nazionale inglese, hato sulla suaHappy Socks – letteralmente “calze felici” – con l’obiettivo diper gli operatori sanitari coinvolti nella guerra in Ucraina. Un viaggio in solitaria lungo tre mesi, prima di riabbracciare la moglie, ucraina, e i figli. Il totale raccolto ammonta a oltre 40mila sterline.L’associazione Ukrops e la sfida personalePartito il giorno di Santo Stefano del 2024, l’arrivo alle Barbados mercoledì 2 aprile. Sbarbato e in forma all’inizio, smunto e irriconoscibile dopo tre mesi di fatiche nell’Oceano Atlantico.