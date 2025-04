Dugenta oltre 4 milioni di euro per messa in sicurezza del torrente San Giorgio

Dugenta. L’ente guidato dal sindaco Clemente Di Cerbo è infatti tra i comuni della Campania i cui progetti sono stati inseriti nella programmazione delle risorse dell’azione 2.4.3 del Fesr 2021-2027, fondi destinati dalla giunta regionale ad interventi di risanamento e mitigazione del dissesto idrogeologico.Il progetto del Comune di Dugenta avente ad oggetto il torrente San Giorgio è stato finanziato con la somma di 4.287.462 di euro che serviranno per il completamento dei lavori del primo lotto. «E’ una notizia che ci gratifica e non poco – il commento del sindaco Di Cerbo – perché come amministrazione comunale in questi anni abbiamo considerato una nostra priorità la messa in sicurezza del territorio. La cifra importante di oltre 4 milioni di euro ci permetterà di avviare l’intervento di messa in sicurezza del torrente San Giorgio, un corso d’acqua che attraversa il centro urbano di Dugenta e che in passato è stato causa di grandi preoccupazioni come quando nel 2015 esondando provocò numerosi danni con gravi disagi per la popolazione. Anteprima24.it - Dugenta, oltre 4 milioni di euro per messa in sicurezza del torrente San Giorgio Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiUn altro importante risultato è stato colto dal Comune di. L’ente guidato dal sindaco Clemente Di Cerbo è infatti tra i comuni della Campania i cui progetti sono stati inseriti nella programmazione delle risorse dell’azione 2.4.3 del Fesr 2021-2027, fondi destinati dalla giunta regionale ad interventi di risanamento e mitigazione del dissesto idrogeologico.Il progetto del Comune diavente ad oggetto ilSanè stato finanziato con la somma di 4.287.462 diche serviranno per il completamento dei lavori del primo lotto. «E’ una notizia che ci gratifica e non poco – il commento del sindaco Di Cerbo – perché come amministrazione comunale in questi anni abbiamo considerato una nostra priorità laindel territorio. La cifra importante didici permetterà di avviare l’intervento diindelSan, un corso d’acqua che attraversa il centro urbano die che in passato è stato causa di grandi preoccupazioni come quando nel 2015 esondando provocò numerosi danni con gravi disagi per la popolazione.

Dugenta, oltre 4 milioni di euro per messa in sicurezza torrente San Giorgio. Benevento. Alluvione un anno dopo, tutti i numeri del disastro. Ne parlano su altre fonti

Dugenta, oltre 4 milioni di euro per messa in sicurezza torrente San Giorgio - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)