Davidemaggio.it - Benedicta e Brigitta Boccoli a The Couple

Sono sorelle e hanno in comune il lavoro nel mondo dello spettacolo. Tra le otto coppie in gara a The, da lunedì in prima serata su Canale 5, c’è anche quella formata da. Una partecipazione, quella della sorelle, che desta senz’altro curiosità, visto che non sono troppo avvezze al mondo dei reality. Entrambe hanno preso parte, nel lontano 2006, soltanto al poco fortunato Reality Circus; la maggiore,, fu tra i primi eliminati, mentresi classificò al terzo posto dietro alla vincitrice Sabrina Ghio e Pierluigi Coppola.La trasmissione ‘circense’ di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso ha però cambiato la vita alla minore delle, visto che lì ha conosciuto Stefano Nones Orfei, diventato poi suo marito e padre dei suoi due figli.