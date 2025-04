Iltempo.it - Alla daziocrazia si risponde negoziando

Leggi su Iltempo.it

«Basta un battito d'ali di una farfa New York per scatenare temporali a Tokyo». Era questa la metafora più iconica del senso e delle interconnessioni della globalizzazione. Per chiudere porte e finestre della globalizzazione siamo, però, passati dalle «farfalle» ai «calabroni». Trump è, infatti, sostanzialmente un «picconatore» che a muso duro ha deciso di picconare l'ordine economico mondiale. Ebbene, con una sequenza di picconate ha sfondato varie celle piene di «calabroni». Dando ai vari calabroni-dazi, dotati di navigatore, rotte predeterminate e precise verso vari paesi e aree del mondo. E i pungiglioni dei calabroni hanno colpito, subito e con un effetto immediato, le borse internazionali. Vedremo nei prossimi giorni i gonfiori e le malattie che deriveranno dalle loro punture per le diverse economie del mondo.