Irpinia e Sannio protagonisti al Vinitaly 2025 | 111 aziende per il rilancio del vino campano

Irpinia-Sannio punta su sostenibilità,export, digitalizzazione ed enoturismo nella 57ª edizione di Vinitaly a Verona.di Danilo Iammancino – Direttore Responsabile ZON.itIl cuore produttivo della viticoltura campana sarà in prima fila alla 57ª edizione di Vinitaly, in programma dal 6 al 9 aprile 2025 a Verona. La Camera di Commercio Irpinia Sannio, in collaborazione con i Consorzi di Tutela Vini d’Irpinia e Sannio, guiderà una collettiva di 111 aziende su una superficie espositiva di 3.000 metri quadrati, all’interno del padiglione Campania. Il distretto Irpinia-Sannio rappresenta oltre il 75% della produzione vitivinicola campana, con 35 milioni di bottiglie l’anno, 120 milioni di euro di valore alla produzione, e una superficie vitata di quasi 17. Zon.it - Irpinia e Sannio protagonisti al Vinitaly 2025: 111 aziende per il rilancio del vino campano Leggi su Zon.it Con oltre due terzi della produzione regionale, il distrettopunta su sostenibilità,export, digitalizzazione ed enoturismo nella 57ª edizione dia Verona.di Danilo Iammancino – Direttore Responsabile ZON.itIl cuore produttivo della viticoltura campana sarà in prima fila alla 57ª edizione di, in programma dal 6 al 9 aprilea Verona. La Camera di Commercio, in collaborazione con i Consorzi di Tutela Vini d’, guiderà una collettiva di 111su una superficie espositiva di 3.000 metri quadrati, all’interno del padiglione Campania. Il distrettorappresenta oltre il 75% della produzione vitivinicola campana, con 35 milioni di bottiglie l’anno, 120 milioni di euro di valore alla produzione, e una superficie vitata di quasi 17.

In edicola con due guide con i protagonisti del vino Campano. I vini di Irpinia e Sannio protagonisti al Vinitaly 2025 con 11 cantine. Irpinia & Sannio, fuorisalone al Vinitaly. Consorzio Tutela Vini d’Irpinia: tutto pronto per l'inaugurazione della nuova sede. Campania al Vinitaly ‘Terra di vino e di passione’ con 180 imprese. CCIAA Irpinia Sannio: a Vinitaly la collettiva con il maggior numero di imprese al femminile. Ne parlano su altre fonti

Irpinia e Sannio protagonisti al Vinitaly 2025: 111 aziende per il rilancio del vino campano - Con oltre due terzi della produzione regionale, il distretto Irpinia-Sannio punta su sostenibilità,export, digitalizzazione ed enoturismo nella 57ª ... (zon.it)

In edicola con Il Mattino due guide con i protagonisti del vino Campano - Da lunedì prossimo in tutte le edicole della Campania insieme al Mattino sono in vendita due volumi curati da Luciano Pignataro: La Guida ai Vini dell’Irpinia e del Sannio (400 pagine ... (ilmattino.it)

CCIAA Irpinia Sannio: a Vinitaly la collettiva con il maggior numero di imprese al femminile - Quattro imprese su 10 a guida femminile: le 111 aziende coordinate dalla Camera di commercio Irpinia Sannio stabiliscono un record italiano nel settore vinicolo ... (horecanews.it)