Bimbo colto da malore soccorso dai carabinieri

carabinieri ha notato una autovettura bloccata nel traffico con una donna al volante che cercava di guadagnare la strada. I militari sono intervenuti ed hanno notato che a bordo c’era anche un Bimbo di 7 anni che aveva perso i sensi. Era la sua baby sitter che stava tentando disperatamente di raggiungere l’ospedale.Uno dei carabinieri si è messo alla guida della macchina mentre l’altro collega con la ‘gazzella’ faceva da apripista.Un percorso di traffico intenso nella zona collinare di Napoli ma grazie all”intervento dei militari del nucleo radiomobile dell’Arma il Bimbo ed la sua baby sitter hanno raggiunto il pronto soccorso dell’ospedale Santobono in pochi minuti. Il piccolo è stato preso in cura dai medici: per fortuna nulla di grave. La madre è arrivata poco dopo ed ha ringraziato i militari per l’intervento. Anteprima24.it - Bimbo colto da malore, soccorso dai carabinieri Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoUna pattuglia diha notato una autovettura bloccata nel traffico con una donna al volante che cercava di guadagnare la strada. I militari sono intervenuti ed hanno notato che a bordo c’era anche undi 7 anni che aveva perso i sensi. Era la sua baby sitter che stava tentando disperatamente di raggiungere l’ospedale.Uno deisi è messo alla guida della macchina mentre l’altro collega con la ‘gazzella’ faceva da apripista.Un percorso di traffico intenso nella zona collinare di Napoli ma grazie all”intervento dei militari del nucleo radiomobile dell’Arma iled la sua baby sitter hanno raggiunto il prontodell’ospedale Santobono in pochi minuti. Il piccolo è stato preso in cura dai medici: per fortuna nulla di grave. La madre è arrivata poco dopo ed ha ringraziato i militari per l’intervento.

Bimbo colto da malore, soccorso dai carabinieri. Bimbo colto da malore, soccorso dai carabinieri. Bimbo colto da malore salvato [Video] dall’elisoccorso dei Vigili del fuoco. Bimbo colto da malore a scuola, maestre salvano la situazione. Bimbo di 2 anni colto da malore e soccorso da due marescialli, la corsa in ospedale gli salva la vita. Bambino di 10 anni colto da malore nel bosco soccorso dall’elicottero dei vigili del fuoco. Ne parlano su altre fonti

Bambino di 7 anni colto da malore, salvato dai carabinieri - Il bimbo era con la baby sitter in un'auto bloccata nel traffico intercettata dai militari dell'Arma che l'hanno scortata fino al "Santobono" ... (rainews.it)

Bambino di 10 anni colto da malore nel bosco soccorso dall'elicottero dei vigili del fuoco - BADIA TEDALDA – Paura per un bambino di 10 anni che si è sentito male in una zona impervia mentre passeggiava con il padre e con il cane. Per il soccorso, nei pressi di Badia Tedalda, è ... (msn.com)

Bimbo colto da malore, l’elisoccorso atterra nel campo da calcio del Lavello - CALOLZIOCORTE – In tanti, nella serata di giovedì, hanno notato l’elicottero di Areu volare sopra la città di Calolziocorte e atterrare nel campo di calcio del centro sportivo in zona Lavello. (lecconotizie.com)