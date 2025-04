Anteprima24.it - Premio Nazionale ‘Simonetta Lamberti’: pubblicata l’antologia

Tempo di lettura: < 1 minutoUn progetto che era nella testa e che, finalmente, ha preso corpo. E in fondo c’era da aspettarselo perche’ e’ stato il frutto di una kermesse che e’ cresciuta in poco tempo, passando da scommessa ad appuntamento atteso. Si tratta del, dedicato alla poesia che ha il suo centro in Cautano, paese che diventa il punto di riferimento per tanti giovani autori che vogliono cimentarsi nella manifestazione. La nuova edizione e’ prossima, ma cio’ che puo’ rappresentare la novita’ assoluta oltre che l’orgoglio per Michele Piramide, ideatore del progetto, e’ l’aver realizzato un sogno: la nascita deldedicata al. Una raccolta dei testi dei vincitori delle precedenti edizioni che sara’ presentata il 12 aprile, a partire dalle 20, presso la sala conferenza dell’Ente Parco Taburno Camposauro.