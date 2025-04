Liberoquotidiano.it - "Putin, lo ammiriamo tutti": la confessione del papà di Musk

Tutta la famigliaammira il presidente russo Vladimir. A dirlo, in un'intervista a Bbc Russia, è stato il padre del miliardario, il 78enne Errol. "È un leader forte, difficile non avere rispetto per lui: è sempre calmo. Ascolto i suoi discorsi e dice cose logiche", ha affermato. Quando poi gli è stato fatto notare che Mosca ha invaso Kiev, lui ha risposto: "Solo il tempo ci dirà chi ha davvero iniziato". In ogni caso, non si sa bene che tipo di rapporto ci sia oggi tra padre e figlio. Solo un mese fa, Errol diceva al New York Times che lui ed Elon erano in ottimi rapporti e che i presunti attriti erano solo montature della stampa. In realtà poco prima, ospite di un podcast, il ceo di X e Tesla aveva dichiarato quanto Errol fosse un pessimo padre, uno che non si occupa dei figli.